Alaca'da Kırmızı Işık İhlali: Otomobil ile Tır Kavşakta Çarpıştı

Çorum'un Alaca ilçesi Zile Kavşağı'nda kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile tır çarpıştı; sürücüler yara almadan kurtuldu, kaza anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 01:03
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 01:03
Zile Kavşağı'nda kaza anı güvenlik kamerasında

Çorum’un Alaca ilçesi Zile Kavşağı’nda meydana gelen kazada, Çorum istikametinde seyreden H.D. yönetimindeki 52 LJ 441 plakalı tır ile kırmızı ışık ihlali yapan O.D. idaresindeki 06 HC 631 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, sürücüler yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından araçlar kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavşağa aynı anda giren otomobil ile tırın çarpıştığı görülüyor.

