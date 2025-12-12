Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları davadan çekildi

Yalova'da 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyeye sevk edildi. Aynı süreçte Gülter'in avukatları dosyadan çekildiğini açıkladı.

Gözaltı ve adliyeye sevk

Soruşturma kapsamında Kasten öldürme suçlamasıyla gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, polis işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avukatların açıklaması

Gülter'in avukatları yaptığı yazılı açıklamada çekilme gerekçesini açıkladı: "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü’nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik".

