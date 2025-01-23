Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Üç Sanığa Hapis Cezası

Üç Sanığa Hapis Cezası Verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık, mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, 12,5 yıl ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları aldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar T.A, C.B. ve S.Ç. ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki T.A’ya ait kuruyemiş dükkanında uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirtti. Savcı, C.B. ve S.Ç'nin uyuşturucu satışı için sürekli iş yerine gittiğini ifade etti.

Savcı, iş yerinde yapılan baskında, T.A'nın masasının çekmecesinde 1,49 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu paketlemede kullanılan folyolar ve şeffaf eldiven ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, S.Ç'nin pantolonundan 3,79 gram, C.B'nin üst aramasında ise 5,80 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. Savcı, sanıkların “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme, C.B'yi 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına, T.A'yı 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına, S.Ç'yi ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.