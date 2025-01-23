DOLAR
35,65 -0,02%
EURO
37,14 -0,03%
ALTIN
3.155,59 0,06%
BITCOIN
3.644.459,43 2,04%

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Üç Sanığa Hapis Cezası

Adana'da iş yerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen üç sanığa 12,5 yıl ile 18 yıl 9 ay arası hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 09:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 09:35
Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Üç Sanığa Hapis Cezası

Üç Sanığa Hapis Cezası Verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık, mahkeme tarafından hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar, 12,5 yıl ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları aldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar T.A, C.B. ve S.Ç. ile avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların Pınar Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndaki T.A’ya ait kuruyemiş dükkanında uyuşturucu ticareti yaptıklarını belirtti. Savcı, C.B. ve S.Ç'nin uyuşturucu satışı için sürekli iş yerine gittiğini ifade etti.

Savcı, iş yerinde yapılan baskında, T.A'nın masasının çekmecesinde 1,49 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu paketlemede kullanılan folyolar ve şeffaf eldiven ele geçirildiğini belirtti. Ayrıca, S.Ç'nin pantolonundan 3,79 gram, C.B'nin üst aramasında ise 5,80 gram sentetik uyuşturucu bulunduğunu açıkladı. Savcı, sanıkların “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme, C.B'yi 18 yıl 9 ay hapis ve 37 bin 500 lira adli para cezasına, T.A'yı 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına, S.Ç'yi ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İLGİLİ HABERLER

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rutte: Ukrayna Yenilgisi NATO'ya Trilyonlarca İhtiyaç Duyurabilir
2
Bangladeş, Hasina Döneminde Çalınan Milyarlarca Dolar İçin ECB'den Destek İstedi
3
Bakırköy'de Özel Liseye Mermi İhalesi: 2 Gözaltı
4
Bakan Işıkhan'dan Kadın İstihdamını Destekleyen Açıklama
5
Kartalkaya'daki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 78'e Yükseldi
6
İsrail Güçleri, Cenin'de 2 Filistinliyi Daha Öldürdü
7
Samsun'da Hız İhlalleri Yapay Zeka ile Tespit Ediliyor

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor