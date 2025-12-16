DOLAR
Erdem: Can güvenliği ve otellerde yangın yönetmeliği

ALTSO Başkanı Eray Erdem, TOBB merkezindeki toplantıda yönetmelik ve tedarik sorunları nedeniyle yangına dayanıklı kapı süresinin Nisan 2027'ye ertelenmesini talep etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:57
Erdem: "Can güvenliği hepimizin önceliği"

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, ALTİD Başkanı Cem Özcan ve ALTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yeniacun, otellerde yangın yönetmeliği kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıda iletilen talepler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan başkanlığındaki toplantıda Alanya heyeti, yönetmeliğin bölgenin gerçeklerine uygun uygulanması gerektiğini vurguladı ve yangına dayanıklı kapılar için sürenin 31 Aralık 2025'ten 2027 Nisan ayına ertelenmesini talep etti.

Toplantıya ayrıca Genel Müdür Baban, TOBB Sektör Meclisleri Uzmanı Elif Erol, ALTİD Başkanı Cem Özcan, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda bakanlık bürokratı katıldı.

ALTSO Başkanı Erdem'in açıklamaları

Başkan Erdem, sektörün yeni çıkacak yönetmelik hakkındaki görüşlerini aktarırken, daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a da iletilen tedarik kaynaklı sorunlar nedeniyle ek süre taleplerini yineledi. Erdem, "Yangına dayanıklı kapı konusunda zor günler geçiren sektör için tedarikte yaşanan zorluklar nedeniyle 2027 Nisan ayına kadar ek süre talebimizi ilettik."

Erdem sözlerine devamla şunları belirtti: "Çünkü 01 Nisan 2026 tarihine kadar herkes alelacele kapı tedarik ederken fiyatlar da adeta uçuşa geçti. Zaman kısıtlı olunca maalesef fiyat dengeleri bozuluyor. Bu bakımdan ilave süre talep ettik. Ancak her şeye karşın tedarik yapabilen işletmelerin belirlenen süreye kadar işlerini bitirmesini de önemli buluyoruz".

ALTSO Başkanı Erdem, can güvenliğinin sektör için de en az bakanlık kadar öncelikli olduğunu ve yönetmeliğin bölgenin koşullarına göre uygulanmasının önemine dikkat çekti.

