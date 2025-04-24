Adana'da Yabancı Uyruklulara Yönelik Kararlı Denetim

Adana'da Yabancı Uyruklulara Yönelik Denetim

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yabancı uyruklu kişilere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, suça karışmış ve kente yasa dışı yollarla gelen yabancıların tespit edilip yakalanması amacıyla ilçe genelinde denetim sürecini başlattı.

Denetimler sırasında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama yapılan bölgelerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de denetimlere katılarak şüpheli görülen kişilerin kimlik bilgilerini kontrol etti.

Üzerinden kimlik çıkmayan kişilerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne ait mobil hizmet aracında parmak izi incelemeleri yapıldı. Ekiplerin ilçedeki denetimlerinin devam ettiği bildirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çok sayıda polis ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri görev aldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yabancı uyruklu kişilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde çok sayıda polis ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri görev aldı.