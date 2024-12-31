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Adana'da Yılbaşı İçin Yolcu Otobüsü Denetimleri Yapıldı

Adana'da yılbaşı öncesi otobüslerde güvenlik denetimi yapıldı. Trafik polisleri yolcuların emniyetini sağlamak için harekete geçti.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:20
Adana'da Yılbaşı İçin Yolcu Otobüsü Denetimleri Yapıldı

Yılbaşı Denetimleri Adana'da Başladı

Adana'da, trafik polisleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu otobüslerinde detaylı denetimler gerçekleştirdi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yılbaşında yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla önemli bir uygulama başlattı.

Merkez Otogar'daki Uygulamalar

Denetimler, Adana Merkez Otogarı çıkışında yoğunlaştı. Ekipler, şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerin lastiklerinin uygunluğunu kontrol ederken, şoförlerin alkol durumunu denetledi. Ayrıca, sürücülerin araç kullanma sürelerini belirlemek için takograf cihazlarının incelemesi gerçekleştirildi.

Emniyet İkazları ve Bilgilendirmeler

Denetim sırasında, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi vurgulandı. Ekipler, hem güvenliği artırmak hem de trafiği bilinçlendirmek adına trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıttı.

Adana'da, trafik polisleri yılbaşı tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu otobüslerinde...

Adana'da, trafik polisleri yılbaşı tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirdi.

Adana'da, trafik polisleri yılbaşı tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu otobüslerinde...

Adana'da, trafik polisleri yılbaşı tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu otobüslerinde denetim gerçekleştirdi.

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