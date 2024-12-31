Adana'da Yolcu Otobüsünde 188 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Adana'da Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

Adana'da, yolcu otobüsünde 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli tutuklanırken, elde edilen kaçak telefonların değeri 4 milyon 240 bin lira olarak belirlendi.

Yolcu Otobüsü Durduruldu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleştirdiği operasyonla, kaçak ürün taşıdığı belirlenen bir şehirler arası yolcu otobüsünü durdurdu.

Saklanan Cep Telefonları Ortaya Çıktı

Otobüs yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 188 kaçak cep telefonu bulundu. Bu durum, otobüs içindeki kaçakçılık faaliyetlerinin dikkatli bir şekilde sürdüğünü ortaya koydu.

Şoför Tutuklandı

Olay sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü M.Ç., adli işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin devam edeceğini duyurdu.

Adana'da yolcu otobüsünde 188 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.