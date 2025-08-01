Adana'da Yolcu Otobüsünde 990 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da bir yolcu otobüsünde yapılan kapsamlı bir denetim sonucunda, gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ele geçirildi. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünün zeminindeki gizli bölmeyi tespit etti. Yapılan aramalarda, 340 sigara kiti ile birlikte toplamda 990 elektronik sigara bulundu.

Olay sonrasında polis, yolcu otobüsünün sürücüsünü gözaltına alarak gerekli işlemleri başlattı. Bu tür denetimlerle, gümrük kaçağı ürünlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Adana'da bir yolcu otobüsünün zemininde oluşturulan gizli bölmede gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da bir yolcu otobüsünün zemininde oluşturulan gizli bölmede gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.