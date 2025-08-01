DOLAR
40,65 0,08%
EURO
46,94 -0,8%
ALTIN
4.368,03 -1,66%
BITCOIN
4.687.678,22 1,08%

Adana'da Yolcu Otobüsünde 990 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da yolcu otobüsünün zeminindeki gizli bölmede 990 kaçak elektronik sigara bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 17:09
Adana'da Yolcu Otobüsünde 990 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da bir yolcu otobüsünde yapılan kapsamlı bir denetim sonucunda, gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ele geçirildi. Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünün zeminindeki gizli bölmeyi tespit etti. Yapılan aramalarda, 340 sigara kiti ile birlikte toplamda 990 elektronik sigara bulundu.

Olay sonrasında polis, yolcu otobüsünün sürücüsünü gözaltına alarak gerekli işlemleri başlattı. Bu tür denetimlerle, gümrük kaçağı ürünlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Adana'da bir yolcu otobüsünün zemininde oluşturulan gizli bölmede gümrük kaçağı 990 elektronik...

Adana'da bir yolcu otobüsünün zemininde oluşturulan gizli bölmede gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Adana'da bir yolcu otobüsünün zemininde oluşturulan gizli bölmede gümrük kaçağı 990 elektronik...

Adana'da bir yolcu otobüsünün zemininde oluşturulan gizli bölmede gümrük kaçağı 990 elektronik sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump'tan Türkiye'ye darbe! Yeni tarifeler onaylandı
2
Çankırı'da Kağıt Fabrikasında Yangın: Hasar Tespit Edildi
3
Barbare Studio'dan 'Kayda Değer' Programı: 11-21 Eylül'de Barın Han'da
4
O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!
5
Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor
6
Tekirdağ'da İşçi Servisi Tak'a Çarptı: 19 Yaralı
7
Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Emekli İkramiyesinde Tavan Açıklandı: 23.410 TL

O Üniversiteden %75 Burs Fırsatı! Tercihinizde Dikkat Edin!

Antalya Belediyesi'nden Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı

Meteoroloji'den Kısa Süreli Serinleme Uyarısı: Sağanak Yağışlar Geliyor

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!