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Adana'da Yolcu Uyuşturucuyla Yakalandı: 500 Gram Sentetik Madde Ele Geçirildi

Adana'da bir yolcu, otobüste sakladığı 500 gram sentetik uyuşturucuyla tutuklandı. Uyuşturucu, termosa gizlenmiş olarak bulundu.

Yayın Tarihi: 11.04.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 09:54
Adana'da Yolcu Uyuşturucuyla Yakalandı: 500 Gram Sentetik Madde Ele Geçirildi

Adana'da Şehirlerarası Otobüste Uyuşturucu Operasyonu

Adana'da, şehirlerarası otobüste yapılan bir operasyonda 500 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan yolcu tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı şüphesi ile Metin Y.'yi takibe aldı.

Operasyonun Detayları

Şüpheli yolcu, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerindeki Sarıçam ilçesi yakınlarında bulunan yolcu otobüsünde iken durduruldu. Ekipler, otobüsün el bagajı bölümünde bulunan Metin Y.'ye ait torbayı detaylı bir şekilde inceledi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, termosa gizlenmiş bir pakette 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucunun kokusunun yayılmaması amacıyla termosun içine toz kahve konulduğu tespit edildi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan Metin Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde termosa sakladığı 500 gram sentetik uyuşturucuyla...

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde termosa sakladığı 500 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı. Uyuşturucunun kokusunun yayılmaması için termosa toz kahve konulduğu da belirlendi.

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