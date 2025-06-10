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Adana'da Yorgun Mermi İle Yaralanan Döner Ustası Hastanede Taburcu Oldu

Adana'da döner ustası, iş yerinde başına isabet eden yorgun mermi sonucu yaraladı, tedavi sonrası taburcu oldu.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 17:21
Adana'da Yorgun Mermi İle Yaralanan Döner Ustası Hastanede Taburcu Oldu

Adana'da döner ustası Ramazan Malgir, iş yerinde çalıştığı sırada başına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Olay, 7 Haziran öğle saatlerinde Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yer alan bir dönercide gerçekleşti.

Malgir'in başına metal tavanı delen merminin isabet etmesi üzerine, çalışma arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezine haber vererek yardım talep etti.

Olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin intikali ile Malgir, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahale sonrasında, mermi ameliyatla çıkarıldı.

Malgir'in hastanedeki tedavisi başarılı bir şekilde tamamlandı ve taburcu edildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, tabancayı kullanan kişiyi tespit etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da döner ustası Ramazan Malgir (fotoğrafta), iş yerinde çalıştığı sırada metal tavanı delen...

Adana'da döner ustası Ramazan Malgir (fotoğrafta), iş yerinde çalıştığı sırada metal tavanı delen yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

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