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Adana'daki Kumar Operasyonunda 5 Tutuklama

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kumar iş yerinde gerçekleşen operasyon sonucunda 5 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:17
Adana'daki Kumar Operasyonunda 5 Tutuklama

Adana'da Kumar Operasyonu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 8 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Operasyon Detayları

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı'ndaki bir inşaat malzemesi satışı yapılan iş yerinde kumar oynatıldığını belirleyerek operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinin giriş katındaki yönetici odasında yaptığı aramada, koltuk, masa ve asma tavana gizlenmiş ruhsatsız 6 tabanca, av tüfeği, 77 mermi ve 13 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Bodrum Katında Kumar Faaliyetleri

İş yerinin bodrum katına inen ekipler, burada 3 ayrı bölümde kumar oynandığını tespit etti ve iş yerindeki şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan kişiler arasında Halil P. (48), oğulları Cabbar P. (22) ve Abdülkadir P. (20) ile yeğeni Salih P. (29) ve arkadaşları Turan K. (56), Murat Ç. (47) ve temizlik görevlisi Birkan K. (34) yer alıyor. Ayrıca, iş yeri sahibi Abdullah G. (36) de evinde yakalandı.

Suç Kaydı ve Tutuklama Süreci

Abdullah G.'nin kumar oynatmaktan emniyette suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Abdullah G, Cabbar P, Abdülkadir P, Turan K. ve Birkan K. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Operasyonda bulunan koltuk, masa ve asma tavana gizlenmiş silahların, polis kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kumar oynatılan iş yerinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kumar oynatılan iş yerinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kumar oynatılan iş yerinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i...

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kumar oynatılan iş yerinde gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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