Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 6 Şüpheli Gözaltında

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen orman yangını, ekiplerin özverili çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Fadıl Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiği yangın, ihbar üzerine hızla müdahale edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve 12 helikopter, yangına hem havadan hem de karadan müdahalede bulundu. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü’ne ait toplumsal olaylara müdahale araçları da (TOMA) destek vererek, yangının yayılmasını önlemek için gece gündüz çalıştı.

Yangın kontrol altına alınırken, polis, yangına sebep oldukları iddiasıyla 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı incelemeler devam ediyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.