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Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, İki Şüpheli Gözaltında

Adana'da tarladan ormana sıçrayan yangın söndürüldü, yangının çıkışında rol oynadığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 21:30
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 21:30
Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, İki Şüpheli Gözaltında

Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen yangın, tarladan ormana sıçrayarak büyük bir tehlike oluşturdu. Bozcalar Mahallesi Yaramış mevkisindeki tarlada başlayan yangın, kısa süre içinde ormanlık alana yayıldı.

Yangına müdahale edilmesi için Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hızla bölgeye sevk edildi. Ekipler, hem havadan hem de karadan yaptıkları müdahale ile yangını kontrol altına almayı başardı. Yangın söndürme çalışmalarını yakından takip eden Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli, ekiplerden durum hakkında detaylı bilgi aldı.

Yangın sırasında bölgeden kaçmaya çalışan iki şüpheliyi fark eden ekipler, jandarma ile işbirliği yaparak şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan D.A. ile F.Ç.'nin ifadelerine göre, yemek yapmak için yaktıkları ateşin rüzgarın etkisiyle kontrol dışı yayıldığı belirtildi.

Bu kişilerin yangına sebebiyet verdiği iddiaları üzerine, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde tarladan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle...

Adana'nın Çukurova ilçesinde tarladan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Adana'nın Çukurova ilçesinde tarladan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle...

Adana'nın Çukurova ilçesinde tarladan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

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