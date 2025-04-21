DOLAR
38,2 0,13%
EURO
44,03 -0,55%
ALTIN
4.201,73 -3,09%
BITCOIN
3.347.357,74 -3,01%

Adana'dan Gelen Askeri Bando, Kahramanmaraş'ta Coşku Dolu Bir Konser Verdi

Adana'dan gelen askeri bando, 23 Nisan Bayramı için Kahramanmaraş'ta etkinlik düzenledi.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:18
Adana'dan Gelen Askeri Bando, Kahramanmaraş'ta Coşku Dolu Bir Konser Verdi

Kahramanmaraş’ta Askeri Bando Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde özel bir konser gerçekleştirildi.

Çocukların Bayramı İçin Heyecan Verici Bir Etkinlik

Konser, kırsal Tekir Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlendi. Adana'dan gelen askeri bando takımı, etkinlikte öğrencilerle birlikte marşlar ve türküler seslendirdi.

Önemli İsimler Etkinlikte Yer Aldı

Bu anlamlı etkinliğe, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kaymakam Salih Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katılarak bayram coşkusunu paylaştı.

6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konser verildi.

6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla...

6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konser verildi.

İLGİLİ HABERLER

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Yöresel Tatlı Yarışması: Geleneksel Lezzetler Buluştu
2
Kayseri’de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı: Kadın Yaralandı
3
Kırklareli'nde Bilim ve Teknoloji Konferansı: İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal'dan Önemli Mesajlar
4
Ankara'da 5'inci Yerel Reform Buluşmaları Yapıldı
5
Samsun'da Türk Dünyası Çocuk Festivali Coşkuyla Başladı
6
Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri 2023: 204 Boğa, 800 Bin Lira Ödül Dağıtıldı
7
Yeni Öğretmenlik Mesleği Kanunu TBMM'den Geçti

TEB'den Emeklilere Bayram Müjdesi: 500 TL Destek!

2025 Kurbanlık Fiyatları: Şehir Şehir Değişen Rakamlar

İŞKUR Üzerinden KPSS Şartsız Personel Alımı Başladı!

Uzmanlar Nisan Sonunda Hava Soğuyacak Dedi! Kar ve Don Geliyor

Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarına Yatırım Kapısı Aralandı

Kütahya'da Otobüs Fiyatları Yeniden Belirlendi: Öğrenciler İçin İndirimli Tarifeler

Siirt'te Kadın Kooperatifleri İçin Dev Hibe Desteği Başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi 150 Yeni Memur Alımı Yapacak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 21 Nisan'a Kadar Yüzde 50 Hibe Desteği

Manisa'dan Memurlara Müjde: 47.000 TL Promosyon Ödemesi

Yemek Kartı Kullanıcıları İçin Korkulan Olmadı: Limit İddiaları Yalanlandı

Yalova'dan Çiftçilere Dev Destek: 2 Ton Ayçiçek Tohumu Dağıtıldı