Adana'dan Gelen Askeri Bando, Kahramanmaraş'ta Coşku Dolu Bir Konser Verdi

Kahramanmaraş’ta Askeri Bando Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde özel bir konser gerçekleştirildi.

Çocukların Bayramı İçin Heyecan Verici Bir Etkinlik

Konser, kırsal Tekir Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlendi. Adana'dan gelen askeri bando takımı, etkinlikte öğrencilerle birlikte marşlar ve türküler seslendirdi.

Önemli İsimler Etkinlikte Yer Aldı

Bu anlamlı etkinliğe, Kahramanmaraş 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kaymakam Salih Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt ve çok sayıda vatandaş ile öğrenci katılarak bayram coşkusunu paylaştı.

6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konser verildi.

6. Kolordu Bölge Bando Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde konser verildi.