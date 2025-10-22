Adana'dan Madagaskar'a 1652 Su Kuyusu: Gönüllü Vesileler Derneği 5 Yılda Temiz Su Sağladı

Adana'dan Madagaskar'a 1652 su kuyusuyla temiz su desteği

Adana merkezli Gönüllü Vesileler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da yürüttüğü projelerle son 5 yılda 1652 su kuyusu açtı. Dernek, 2020'den bu yana farklı bölgelerde gerçekleştirilen çalışmaları halkın hizmetine sundu.

Köylere tankerle su taşınıyor

Dernek ekipleri, açılan kuyulardan su çıkmayan bölgelerde de çözüm üretiyor. Bu köylere nüfusa göre 2 ila 5 tonluk depolar yaptırılıyor ve depolar haftada 2 gün tankerlerle dolduruluyor. Bu sayede yerel halkın içme ve temizlik suyu ihtiyaçları karşılanıyor.

Hedefler ve sahadaki gerçekler

Bu yıl içinde 340 su kuyusu açan dernek, 2025'in sonuna kadar sayıyı 400'e çıkarmayı hedefliyor. Organizasyon, binlerce kilometre uzaktan gönderilen yardımları Madagaskar'ın kırsal bölgelerine ulaştırarak suya erişim sorununu hafifletmeyi amaçlıyor.

Dernek başkanından açıklama

Derneğin Kurucu Başkanı Ahmet Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada ülkenin en büyük sorunlarından birinin temiz suya erişim olduğunu vurguladı. Temel, şunları söyledi:

"İnsanlar bazı bölgelerde yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta içme suyu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Burada insanlar, temiz suya ulaşamadığı için çeşitli hastalıklardan hayatını kaybediyor. Burada 5 yıl içerisinde 1652 su kuyusu açtık. Yılbaşından bu yana 340 su kuyusu açtık. Bunu inşallah yıl sonuna kadar 400'e tamamlamayı planlıyoruz."

Temel, bazı bölgelerde açılan kuyulardan su çıkmadığını belirterek, "Bu bölgelerde de her köye su deposu yerleştirdik. Haftada 2 gün tankerle su taşıyarak depolara dolduruyoruz. Doldurduğumuz depolardan köylüler içme ve temizlik suyu ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu köylüler biz taşıma su getirmeden önce yaklaşık 20 kilometre ileriden içme sularını taşıyorlardı. Temizlik ihtiyaçlarını da ancak yağmur yağdığında karşılayabiliyorlardı." ifadelerini kullandı.

