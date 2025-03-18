Adana, Hatay ve Osmaniye'de Devlet Övünç Madalyası Törenleri

Adana, Hatay ve Osmaniye'de gerçekleştirilen törenlerde şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ile Beratı takdim edildi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:21
Adana, Hatay ve Osmaniye'de Devlet Övünç Madalyası Törenleri

Adana'da Devlet Övünç Madalyası Töreni

Adana, Hatay ve Osmaniye'de şehit yakınları ve gazilere üzüntüyle gerçekleştirilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi. Adana'da, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Kur'an-ı Kerim de okundu.

Vali Köşger'den Anlamlı Mesajlar

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Çanakkale Savaşı'nda Türk milletinin göstermiş olduğu kahramanlık ve fedakarlıkların altını çizdi. Köşger, "vatanına inanan insanların varlığı, ülkenin bağımsızlığı için çok önemlidir" diyerek; şehitlerin milletin onuru olduğunu vurguladı.

Törende 3 şehit yakını ve 6 gaziye madalya ile beratları takdim edildi. Etkinliğe; 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, 10. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Güleç, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.

Hatay'daki Törende Duygu Dolu Anlar

Hatay'da gerçekleşen törende ise 8 şehit yakını ve 13 gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi. Vali Mustafa Masatlı, Antakya Kaymakamlığı Konferans Salonu'ndaki törende, devletin, vatanı için canını veren kahramanları daima anacağını ifade etti.

Masatlı, "Bu madalyalar, milletimizin kahraman evlatlarına duyduğu minnettarlığın bir göstergesi." diyerek, şehitler ve gazilerin ne denli önemli olduğunu belirtti.

Osmaniye'de Madalyalar Sahiplerini Buldu

Osmaniye'de de Valilikte gerçekleştirilen törende 5 şehit yakını ve 4 gaziye madalya ve beratları takdim edildi. Vali Erdinç Yılmaz, "Şehitlik ve gazilik, milletimizin en değerli mertebelerindendir." diyerek, Türk milletinin şehitlere daima minnettar olacağını vurguladı.

Hatay'da şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim...

Hatay'da şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Hatay'da şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim...

Hatay'da şehit yakınları ve gazilere törenle Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

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