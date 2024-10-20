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Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden Usulsüz Sevk İddialarına Yanıt

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, özel hastanelere usulsüz sevk iddialarını yalanladı ve denetimlerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 15:34
Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden Usulsüz Sevk İddialarına Yanıt

Adana İl Sağlık Müdürlüğü'nden Açıklama

Adana İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 pandemisi sırasında yaşlı hastaların özel hastanelere usulsüz olarak sevk edildiğine dair iddiaları yalanladı.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan İddialar

İl Sağlık Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan bu iddiaların gerçek dışı olduğunu duyurdu. Müdürlükten yapılan resmi açıklamada, bu tür açıklamaların kamu sağlığını tehlikeye atabileceği vurgulandı.

Denetim Süreçleri İle İlgili Bilgiler

Açıklamada, “Olağan ve olağan dışı denetimlerimiz sırasında bu konuda herhangi bir suç tespit edilmemiştir.” denildi. Sürecin titizlikle takip edildiğine değinilirken, denetimlerin devam edeceği belirtildi.

İddia Sahiplerine Çağrı

İl Sağlık Müdürlüğü, iddiaların sahiplerine çağrı yaparak, “Milletimizin sağlığının korunması adına, elimizde delil ve belgeler varsa bunları kurumumuzla paylaşmaya davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

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