Adana Karaisalı'da Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yayın Tarihi: 02.09.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 01:08
Adana'nın Karaisalı ilçesinde Hacımusalı Mahallesi'nde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Olay

Plakası henüz öğrenilemeyen kamyonu kullanan sürücü Süleyman Şanlı'nın kontrolünden çıkarak Hacımusalı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Müdahale

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kazada sürücünün eşi olay yerinde hayatını kaybetti; yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

