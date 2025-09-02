Adana Karaisalı'da Kamyon Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde Hacımusalı Mahallesi'nde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olay
Plakası henüz öğrenilemeyen kamyonu kullanan sürücü Süleyman Şanlı'nın kontrolünden çıkarak Hacımusalı Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Müdahale
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale etti. Kazada sürücünün eşi olay yerinde hayatını kaybetti; yaralanan sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde kamyonun şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.