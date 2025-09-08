Adana, Kayseri ve Kahramanmaraş için Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin güneyi ve Kahramanmaraş'ın batısında önümüzdeki 3 saatte gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini, sel ve ulaşım riskine karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 00:06
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın kuzeyi, Kayseri'nin güneyi ve Kahramanmaraş'ın batısı için uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki 3 saatlik periyotta bu bölgelerde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Olası etkiler arasında sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar bulunuyor.

Yetkililer, vatandaşları bu olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

