Adana Kozan'da cip ile otomobil çarpıştı: Biri bebek 4 yaralı

Kaza, Kozan Mansurlu kara yolu Tepecikören mevkisinde meydana geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, ciple çarpışan otomobilde bulunan biri bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen cip, yan yoldan önüne çıkan Ayşe Sibel K. (19) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ayşe Sibel K. ile otomobilde bulunan biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı bebek, burada yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.