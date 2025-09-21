Adana merkezli sahte içki operasyonu: 16 bin 615 litre ele geçirildi, 7 tutuklu

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 14 gözaltından 7'si tutuklandı; 16 bin 615 litre kaçak etil alkol ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 12:34
Adana merkezli, beş ilde eş zamanlı düzenlenen sahte içki operasyonunda, emniyet güçleri geniş çaplı bir baskın gerçekleştirdi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden bir kısmı tutuklandı.

Operasyon ve gözaltılar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatında kullanılan malzemelerin ticaretini yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Adana, İstanbul, İzmir, Antalya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilenler

Operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan ve piyasaya sürülmeye hazır durumda olan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Bunlar arasında 16 bin 615 litre kaçak etil alkol, 326 litre gliserin, 116 şişe aroma, 10 bin alkol kiti, 47 şişe içki ile birlikte ruhsatsız bir tabanca ve 5 av tüfeği bulunuyor.

Bazı adreslerde ve araçlarda sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin bulunması, polis kameraları tarafından görüntülendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, operasyonun kapsamını ve ele geçirilen ekipmanların miktarını ortaya koydu.

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı. Operasyonda 16 bin 615 litre kaçak etil alkol, 326 litre gliserin, 116 şişe aroma, 10 bin alkol kiti, 47 şişe içki ile ruhsatsız tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirildi.

