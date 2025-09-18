Adana Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 33 Zanlı Yakalandı

Adana merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonla yasa dışı bahis ağına yönelik önemli bir operasyon yapıldı. Operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonun Ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Eylül tarihinde yasa dışı bahis oynattıkları ve suç gelirlerini akladıkları belirlenen gruba karşı Adana, Kocaeli ve Malatya'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 9'u kadın 33 şüpheli yakalandı ve adreslerdeki çok sayıda dijital malzemeye el konuldu.

Suç Gelirleri ve Yöntem

Soruşturmada, şebekenin 4 internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve başkalarına ait banka hesaplarını yaklaşık 40 bin lira karşılığında kiraladığı tespit edildi.

İddialara göre, bu banka hesapları kullanılarak günlük yaklaşık 24 milyon lira suç geliri kripto varlığa dönüştürülüp yurt dışına transfer edildi ve ardından yeniden yurt içi hesaplara aktarılmak suretiyle aklandığı belirtildi.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

