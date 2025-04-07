Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de İkinci Ara Tatil Sonrası Ders Zili Çaldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye illerinde, ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler, ikinci ara tatilin ardından okula geri döndü. Tüm öğrenciler, 15 gün süren tatilin sona ermesinin ardından ders başı yaptı.

Adana'da Okul Günü

Adana'da sabah saatlerinde Cebesoy İlkokulu'na gelen öğrenciler, arkadaşlarıyla bir araya geldi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çocuklar, öğretmenleri eşliğinde sınıflara alındı.

Mersin'de Eğitim Başladı

Mersin'de de ikinci ara tatilin sona ermesiyle birlikte, okullarda eğitim başladı. Mezitli ilçesindeki Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu'nda öğrencilere ders zili ile sınıflarını geçme sinyali verildi.

Hatay'da Dersbaşı

Hatay ilinde 398 bin 338 öğrenci ve 23 bin 256 öğretmen dersbaşı yaptı. İskenderun ilçesindeki Nuri Üysen Ortaokulu'nda öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sıralarına oturdu.

Osmaniye'de Eğitim Tam Gaz

Osmaniye'de ikinci ara tatilin ardından 150 bin öğrenci ve 10 bin öğretmen okula döndü. Güneysu İlkokulu'nda öğrenciler, okul bahçesindeki tören sonrası derse başladı.

Hatay'da ikinci ara tatilin ardından 398 bin 338 öğrenci ve 23 bin 256 öğretmen dersbaşı yaptı.

Hatay'da ikinci ara tatilin ardından 398 bin 338 öğrenci ve 23 bin 256 öğretmen dersbaşı yaptı.