Adana Mezarlığında Üç Kadının Ölümü: Zanlı Tutuklandı

Adana Mezarlığında Şok Olay

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda, 21 Ekim'de meydana gelen olayda, anne ve iki kızı, tabancayla vurularak hayatlarını kaybetti.

Zanlının Yakalanma Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muzaffer Erkuvan'ın intiharını takiben, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek (20), ablası Gaye (22) ve annesi Şenay Gerçek'i hedef alan Şemsettin Erkuvan (47) isimli zanlının ormanlık alanda saklandığı bilgisine ulaştı.

Zanlının İfadeleri

Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan operasyonda, Erkuvan, yamaçtaki bir oyukta yakalandı. İfadesinde, "Vurduğum 3 kadın oğlumun ölümünden sorumludur, bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum," şeklinde konuştu.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan zanlı, adliyeye sevk edildiğinde gazetecilere "Oğlumu öldürdüler," şeklinde açıklama yaptı. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Arka Planı

Olay günü, Güldane Gerçek, daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın kabrini ziyaret etmekteydi. Bu esnada intihardan sorumlu tuttuğu üç kadını hedef alan Şemsettin Erkuvan, cinayeti işleyerek kaçmıştı. Olay, Adana'da büyük bir şok yarattı.

Adana'da mezarlıkta anne ve iki kızını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da mezarlıkta anne ve iki kızını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.