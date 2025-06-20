Adana'nın İmajı: Etik Habercilik Projesi Tamamlandı

Adana'da Doğru İletişim Projesi Tamamlandı

Adana, 3 gün süren "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" ile önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Son gün etkinlikleriyle projeye noktayı koyan organizasyon, TRT Haber Spikeri Nilgün Balkaç tarafından gerçekleştirilen sunumla taçlandırıldı.

Güvenilir Haberciliğin Önemi

Adana Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Balkaç, "Hedef Kitleye Göre İletişim Dili, Basın ve Medya ile Daha Etkili İş Birlikleri" konulu sunum gerçekleştirdi. Balkaç, habercilikte güvenilirliğin, netliğin ve empati ile iletişimin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Konuşmasında dikkat çeken Balkaç, "Seyirci bizden manşeti bekliyor. Bir fotoğraf karesi, bir manşetle birlikte ya öne çıkar ya da yok olur. Kısa konuşmak, kısa yazmak çok önemli. Sosyal medya çağında da, haberciliğin temel değerleri geçerlidir. Haberinizi en iyi şekilde verdikten sonra paylaşmalısınız. İnsanların hassasiyetlerine dikkat etmeli, empatiyi elden bırakmamalıyız. Gerçek tektir ve onu doğru şekilde kim anlatıyorsa ayakta kalır," ifadelerini kullandı.

Pozitif Habercilik ve Kent İmajı

Etkinliğin ilerleyen bölümlerinde, "Pozitif Habercilik, Kent İmajı ve Tanıtımı, Medya İşbirliği ve Ortak Çalışmalar" temalı sunum gerçekleştirildi. Bu oturumda konuşan Anadolu Ajansı yetkilileri, medyanın kent imajındaki rolünü ve pozitif haberciliği ele aldı.

Adana'da 3 gün süren "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" son gün programlarıyla tamamlandı. TRT Haber Spikeri Nilgün Balkaç, Adana Müze Kompleksi'ndeki son gün etkinliğinde, "Hedef Kitleye Göre İletişim Dili, Basın ve Medya ile Daha Etkili İş Birlikleri" konusunda sunum gerçekleştirdi.

Adana'da 3 gün süren "Adana'nın İmajı: Doğru İletişim, Etik Habercilik ve Dezenformasyonla Mücadele Projesi" son gün programlarıyla tamamlandı. TRT Haber Spikeri Nilgün Balkaç, Adana Müze Kompleksi'ndeki son gün etkinliğinde, "Hedef Kitleye Göre İletişim Dili, Basın ve Medya ile Daha Etkili İş Birlikleri" konusunda sunum gerçekleştirdi.