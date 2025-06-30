Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını: Havadan Müdahaleye Ara Verildi

Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını Patlak Verdi

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın, bölgedeki sakinleri telaşlandırdı. Yangının nedeni ise Boztahta Mahallesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın elektrik direğinin tellerine zarar vermesi oldu. Tellerden yayılan kıvılcımlar, ormanlık alanda yangın çıkmasına yol açtı.

İhbar üzerine hemen harekete geçilirken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopterleri ve arazözler bölgeye sevk edildi. Yangın, hızla yayılarak çevredeki iki evde hasara neden oldu.

Havadan Müdahaleye Ara Verildi

Gün boyunca alevlerle mücadele eden helikopterlerin çalışmaları, havanın kararması sebebiyle yarın sabaha kadar ara verildi. Ekiplerin yangına karadan müdahalesi ise devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm imkanlar seferber edilirken, bölgedeki vatandaşlar, yetkililerin açıklamalarını bekliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.