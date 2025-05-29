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Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

Adana merkezli Televole Tekstil, uygun fiyatlarla kadınların alışveriş heyecanını artırıyor ve çevre illere kadar uzanıyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 09:59
Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

Adana merkezli bir tekstil firması, sunduğu kampanyalarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Televole Tekstil, göz kamaştıran ürünleriyle kadınların alışveriş radarına girdi. Firma sahibi Ufuk Doyuran, bu yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını belirtirken, başarının sırrını ve gelecek hedeflerini açıkladı. Bayram öncesinde sunulan uygun fiyatlar, kadınlar arasında adeta bir moda kasırgası estirdi.

Bu Marka, Alışveriş Çılgınlığı Yarattı

Son dönemde özellikle Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kadınların dilinden düşmeyen marka Televole Tekstil, Adana'da başlayan moda serüvenini çevre illere yayılarak alışveriş çılgınlığına dönüştürdü. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturma mottosuyla yola çıkan firma, ekonomik dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde kadın tüketiciler için adeta bir kurtarıcı rolü oynamayı hedefliyor.

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

Kadınlara Giyim Desteği Sunuyor

Akıllı alışveriş yapmak isteyen, modayı yakından takip eden ancak bütçesini de düşünen kadınların tüm beklentilerine yanıt veren bu marka, müşterilerini sezonun en trend parçalarıyla karşılıyor. Televole Tekstil, fiyat etiketleri ile rakiplerinden sıyrıldığını vurgularken, kadınların nabzını iyi tutmakta kararlı. Yetkililer, "Müşterilerimiz ne istiyor, hangi renkler ve modeller daha fazla tercih ediliyor, bunları sürekli analiz ediyoruz. Amacımız en güncel modayı en ulaşılabilir fiyatlarla sunmak," açıklamasını yaptı.

Kalite ve Uygun Fiyat Dengesini Sağlıyor

Firma sahibi Ufuk Doyuran, kadın müşterilerinin beklentilerine değinerek, "Kadın müşterilerimiz için iki temel unsur çok önemli: Kaliteden ödün vermeden şık olabilmek ve bunu yaparken bütçelerini sarsmamak. Biz Televole Tekstil olarak bu hassas dengeyi kurmak için büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Ürünlerimizin kumaş kalitesinden dikişine, model çeşitliliğinden mağaza içi deneyime kadar her ayrıntıyı önemsiyoruz," ifadelerini kullandı.

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