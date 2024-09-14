Adana Oto Galericiler Sitesi'nde Yangın Çıktı

Adana'da Oto Galericiler Sitesi'nde İş Yeri Yangını

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Oto Galericiler Sitesi'nde bir iş yerinde meydana gelen yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Alevler Hızla Yayılıyor

Olay, meraklı kalabalığın dikkatini çekerken, ilk belirlemelere göre, alevler bir iş yerinin çatısından başlamış ve hızla yanındaki 3 iş yerine daha sıçramıştır.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Güçlü müdahale sonrasında yangın söndürüldü.

Hasar Durumu

Yangın sonucunda iş yerlerinde ciddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlatacaklarını duyurdu.