Adana Pozantı'da 33 ADP 958 plakalı tır alev aldı; ormanlık alana sıçradı

Adana Pozantı'da tır yangını ormanlık alana sıçradı
Adana'nın Pozantı ilçesinde, Akçatekir mevkisinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Olay, bölgedeki ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olayın ayrıntıları
33 ADP 958 plakalı tırda meydana gelen yangının sürücüsünün henüz belirlenemediği bildirildi. Yangın, Adana-Pozantı Otoyolu üzerindeki Akçatekir mevkiinde başladı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle tırın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.