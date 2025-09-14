Adana Pozantı'da 33 ADP 958 plakalı tır alev aldı; ormanlık alana sıçradı

Pozantı Akçatekir'de 33 ADP 958 plakalı tırda çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı; Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, tır kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 03:14
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 03:14
Adana Pozantı'da tır yangını ormanlık alana sıçradı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Akçatekir mevkisinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Olay, bölgedeki ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın ayrıntıları

33 ADP 958 plakalı tırda meydana gelen yangının sürücüsünün henüz belirlenemediği bildirildi. Yangın, Adana-Pozantı Otoyolu üzerindeki Akçatekir mevkiinde başladı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle tırın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

