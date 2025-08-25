DOLAR
Adana Sarıçam'da kına gecesi kavgası: 1 ölü, 3 gözaltı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kına gecesinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan Eşe Adamhasan (68) hayatını kaybetti; 3 şüpheli gözaltında.

Olayın ayrıntıları

Adana'nın Sarıçam ilçesi Cerenli Mahallesi'nde, Mehmet Ş. ve E. Adamhasan çiftinin evinin avlusunda düzenlenen kına gecesinde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre davetlilerden İ.Ç'nin tişörtünü çıkarıp oynamak istemesiyle başlayan sözlü tartışma büyüdü. Kavga esnasında E.U isimli kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu, gelinin babaannesi, damadın da anneannesi olan Eşe Adamhasan (68) ağır şekilde yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale ve inceleme sonucu Eşe Adamhasan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, morg işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen dört şüpheliden üç'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Firari zanlı E.U'nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Olayla ilgili konuşan damat yakınlarından Ali Adamhasan, kavga sırasında evden tüfek alıp gelen E.U'nun etrafa ateş açması nedeniyle kaçtıklarını, kapıda kalan kayınvalidelerinin ise hayatını kaybettiğini söyledi. Adamhasan, zanlının yakalanmasını talep ettiklerini belirtti.

Soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

