Adana Sarıçam'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme

Adana'nın Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu söndürüldü.

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı ve helikopterler ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin koordineli havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

