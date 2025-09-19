Adana Sarıçam'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Turunçlu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:20
Adana'nın Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu söndürüldü.

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı ve helikopterler ile arazözler sevk edildi.

Ekiplerin koordineli havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi.

