Adana Seyhan'da Geri Dönüşüm Fabrikası Yangınında Soğutma Çalışmaları Sürüyor

Adana Seyhan'da Küçükdikili'deki geri dönüşüm fabrikası bahçesindeki yangın kontrol altına alındı; 17 saat sonra başlayan söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 14:35
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasının bahçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayın seyri ve müdahale

Atık malzemelerin bulunduğu alanda çıkan yangın, yapılan çalışmalarda 17 saat sonra kontrol altına alındı. Ancak yangının tamamen söndürülmesi için itfaiye ekipleri uzun soluklu soğutma faaliyetlerini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri öncülüğündeki soğutma çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor. Polis ekipleri, alanda zaman zaman yükselen alevlere Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale ediyor.

Yangın, havadan destek veren Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme helikopterlerinin katkısıyla kontrol altına alınmıştı; şimdi amaç tamamen soğutularak keşif ve hasar tespit çalışmalarına geçmek.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrol altına alınan geri dönüşüm fabrikasının bahçesindeki yangında soğutma çalışması devam ediyor.

