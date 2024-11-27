Adana Valiliği'nden Çadırda Yaşayan Aileye Destek Açıklaması

Adana Valiliği, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yayınlanan "Şehrin ortasında yaşam mücadelesi" başlıklı haberle ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Açıklamada, 2001 doğumlu M.B. ile çocuklarının Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı belirtildi. M.B.’nin biri 40 günlük, diğerleri ise 2, 5, 6 ve 7 yaşında toplam 5 çocuğuyla birlikte Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde çadırda yaşadığı tespit edildi.

Valilik, anne M.B. ve çocuklarının aynı gün içinde ihtiyaçlarının giderildiğini ve aileye ait konuk evinde koruma alındığını duyurarak, bu tür durumların takipçisi olduklarını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.