DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.791.854,5 1,41%

Elazığ'da Kestane Satıcısı Sokak Kedisine Kazan Yanında Sıcak Yuva Veriyor

Elazığ'da kestane satan Yahya Kılıç, soğukta üşümemesi için sokak kedisini tüplü kestane kazanının yanında misafir ediyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 20:57
Elazığ'da Kestane Satıcısı Sokak Kedisine Kazan Yanında Sıcak Yuva Veriyor

Elazığ'da Kestane Satıcısı Sokak Kedisine Kazan Yanında Sıcak Yuva Veriyor

Tüplü kestane kazanının başında geçen dostluk, soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtıyor

Elazığ'da kestane satan Yahya Kılıç, soğukta üşümemesi için sokak kedisini tüplü kestane kazanının yanında misafir ediyor.

Satış yaptığı tezgâha gelen sokak kedisini sahiplendiğini belirten Kılıç, kedinin rahat etmesi için tezgâhın alt kısmında bulunan kazanın yanında bir yuva oluşturdu. Mesai saatleri boyunca kediyi kazanın yanında muhafaza ediyor.

Günün büyük bölümünü kazan yanında geçiren kedi, kazan sayesinde sıcak kalıyor. Bu görüntü, hem müşterilerin hem de çevredeki vatandaşların ilgisini çekiyor; sevimli kedi ve Kılıç'ın dostluğu yürekleri ısıtıyor.

ELAZIĞ'DA KESTANE SATAN YAHYA KILIÇ, SOĞUKTA ÜŞÜMEMESİ İÇİN SOKAK KEDİSİNİ TÜPLÜ KESTANE KAZANININ...

ELAZIĞ'DA KESTANE SATAN YAHYA KILIÇ, SOĞUKTA ÜŞÜMEMESİ İÇİN SOKAK KEDİSİNİ TÜPLÜ KESTANE KAZANININ YANINDA MİSAFİR EDİYOR. KAZANIN VERDİĞİ SICAK SAYESİNDE SOĞUKTAN ETKİLENMEYEN KEDİ İLE KESTANECİNİN DOSTLUĞU İSE YÜREKLERİ ISITIYOR

ELAZIĞ'DA KESTANE SATAN YAHYA KILIÇ, SOĞUKTA ÜŞÜMEMESİ İÇİN SOKAK KEDİSİNİ TÜPLÜ KESTANE KAZANININ...

İLGİLİ HABERLER

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ’da Panelvan ile Traktör Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı, Sürücü Ehliyetsiz
2
İnebolu'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
3
Konya Selçuklu'da Tartışma: Eşi Tabancayla Bacağından Yaralandı
4
Osmaniye'de D-400'de Feci Kaza: 3 Ölü, 2 Yaralı
5
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay yaşamını yitirdi
6
CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu belirlendi

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama