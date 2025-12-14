Elazığ'da Kestane Satıcısı Sokak Kedisine Kazan Yanında Sıcak Yuva Veriyor

Tüplü kestane kazanının başında geçen dostluk, soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtıyor

Elazığ'da kestane satan Yahya Kılıç, soğukta üşümemesi için sokak kedisini tüplü kestane kazanının yanında misafir ediyor.

Satış yaptığı tezgâha gelen sokak kedisini sahiplendiğini belirten Kılıç, kedinin rahat etmesi için tezgâhın alt kısmında bulunan kazanın yanında bir yuva oluşturdu. Mesai saatleri boyunca kediyi kazanın yanında muhafaza ediyor.

Günün büyük bölümünü kazan yanında geçiren kedi, kazan sayesinde sıcak kalıyor. Bu görüntü, hem müşterilerin hem de çevredeki vatandaşların ilgisini çekiyor; sevimli kedi ve Kılıç'ın dostluğu yürekleri ısıtıyor.

