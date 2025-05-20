Adana Valisi Köşger: Asayiş ve Uyuşturucuyla Mücadelede Hassasiyet Devam Ediyor

Adana Valisi Köşger'den Asayiş Değerlendirmesi

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesine özel bir önem gösterdiğini belirtti. Vali Köşger, "Bunun sadece bir adli vaka, suç olmasının ötesinde toplumu çürüten bir husus olduğunu hepimiz biliyoruz" şeklinde konuştu.

Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu

Toplantının ardından gazetecilere konuşan Köşger, Nisan ayında yapılan etkinliklerle kentin hareketli zamanlar geçirdiğini belirtti. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 24. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali ve 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı gibi organizasyonların güvenlik önlemleri içinde gerçekleştiğini vurguladı.

Asayiş Olaylarındaki Değişimler

Köşger, 2024-2025 Nisan ayları arasında asayiş olaylarına dair verileri paylaştı. "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçu için geçen yıl 14 işleme karşılık bu yıl sadece 6 işlem yapıldığını belirtti. Ancak "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçunun 76’dan 98’e yükseldiğini ifade etti.

Cinsel Taciz ve Uyuşturucu ile Mücadele

Köşger, cinsel taciz olayındaki küçük artışa dikkat çekerek bu konuda da araştırmalar yapıldığını aktardı. Nisan ayında ele geçirilen 277 ruhsatsız silah, 313 kişi hakkında yasal işlem yapılmasını sağladı. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadelede geçen ay 201 operasyon düzenlendi ve 177 kişi tutuklandı.

Trafik Denetimleri ve Yabancı Uyruklular

Vali Köşger, trafik denetimlerinde önemli bir artış olduğunu, geçen yıl nisan ayında 296 bin aracın, bu yıl ise 331 bin aracın denetlendiğini belirtti. Adana'da bulunan 213 bin yabancı uyruklu kişi hakkında da yasal işlemler devam ediyor.

Cinayetler ve Genel Güvenlik Durumu

Yılbaşından bu yana işlenen cinayetlerin failinin kesin olarak bulunmasını önemle vurgulayan Köşger, Çukurova ilçesinde gerçekleşen bir bıçaklama olayı ile ilgili adli sürecin sürdüğünü açıklayarak daha fazla bilgi verdi.

Diğer Gelişmeler

Vali Köşger ayrıca, barajlardaki su seviyesini, tarihi Taşköprü'nün aydınlatma çalışmalarını ve Adana'nın gastronomi şehri unvanını kazanması için atılan adımlar hakkında detaylar verdi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol 2), Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger (sol 2), Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.