Adana Yumurtalık'ta Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'da Silahlı Saldırı Gerçekleşti

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde korkunç bir silahlı saldırı meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Olayın Detayları

Dervişiye Mahallesi'nde bulunan halk plajında, bankta oturan Sadri Akarslan (30) ve arkadaşı Veli Can Ö (29) kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla açılan ateş sonucu hedef alındı.

Yaralıların Durumu

Yaralanan iki arkadaş, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Ancak, tedaviye alınan Sadri Akarslan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Cenaze ve Polis Çalışmaları

Akarslan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen otopsi işleminin ardından Demirtaş Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, saldırganı tespit etmek için çalışmalarına devam ediyor.