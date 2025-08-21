Adana Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Havutlu Mahallesi'nde müdahale

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, Havutlu Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Ekipler, uçamadığı bildirilen leyleği inceleyince kanadında yara olduğunu tespit etti.

Koruma ekiplerine teslim edildi

Tespit edilen yaralanma sonrası kuş, bakım ve tedavi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne götürüldü. Yetkililer, leyleğin gerekli müdahalelerinin yapıldığını ve sağlık durumunun izleneceğini bildirdi.

Leylek, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakılacak.

