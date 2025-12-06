Adapazarı'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 143 Gram Ele Geçirildi
Polis ekipleri ticarete geçit vermedi
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Adapazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda polis ekipleri tarafından 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 143 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
