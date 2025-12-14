DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.843.184,53 0,07%

Adapazarı'nda 23 Yaşındaki Genç Aydınlatma Direğine Çarparak Yaşamını Yitirdi

Adapazarı'nda 12 Aralık saat 02.00'de meydana gelen kazada, 23 yaşındaki Emircan Tufan'ın otomobili refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 12:44
Adapazarı'nda 23 Yaşındaki Genç Aydınlatma Direğine Çarparak Yaşamını Yitirdi

Adapazarı'nda 23 yaşındaki sürücü aydınlatma direğine çarparak yaşamını yitirdi

Kaza detayları ve müdahale

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 23 yaşındaki Emircan Tufan hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Aralık tarihinde saat 02.00 sularında, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi, Kerkük Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emircan Tufan idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Emircan Tufan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreni

Genç sürücünün cenazesi, Dernekkırı Mahallesindeki Abdulhamit Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 23 YAŞINDAKİ GENÇ, OTOMOBİLİ İLE...

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 23 YAŞINDAKİ GENÇ, OTOMOBİLİ İLE REFÜJDE BULUNAN AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPARAK YAŞAMINI YİTİRDİ.

SAKARYA’NIN ADAPAZARI İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 23 YAŞINDAKİ GENÇ, OTOMOBİLİ İLE...

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rıfat Ilgaz anısına sempozyum ve Yılın Yazarı Öykü Ödülü Nilüfer’de verildi
2
Hakkâri Valisi Ali Çelik’ten Şehit Er Halit Tatlı Ailesine Ziyaret
3
Malazgirt'te Dev Yaban Domuzu Sürüsü Nurettin Köyü'nde Görüntülendi
4
Bursa Karacabey'de Trafik Kazası: 15 Yaşındaki Furkan Altın Hayatını Kaybetti
5
AK Parti Gürsu'da Üye Hedefini Yüzde 110 Aştı
6
Adana'da 6 Aylık British Longhair'ta Nadir "Genital Anomali" Operasyonu
7
Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama