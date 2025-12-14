Adapazarı'nda 23 Yaşındaki Genç Aydınlatma Direğine Çarparak Yaşamını Yitirdi

Adapazarı'nda 23 yaşındaki sürücü aydınlatma direğine çarparak yaşamını yitirdi

Kaza detayları ve müdahale

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 23 yaşındaki Emircan Tufan hayatını kaybetti.

Kaza, 12 Aralık tarihinde saat 02.00 sularında, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi, Kerkük Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emircan Tufan idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi. Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak Emircan Tufan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze töreni

Genç sürücünün cenazesi, Dernekkırı Mahallesindeki Abdulhamit Camiinde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

