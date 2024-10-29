ADARAY Seferlerine Yeniden Başladı: İki İlçeyi Birleştiren Ulaşım Projesi

ADARAY, 8 Yılın Ardından Yeniden Seferlere Başladı

Sakarya'daki Adapazarı-Arifiye arasındaki ulaşımı sağlayacak olan ADARAY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hizmete girdi. İlk bir ay boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak olan ADARAY, bu süre içinde vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak.

Törende Yapılan Konuşmalar

Törene katılan Vali Rahmi Doğan, ADARAY'ın şehir içi ulaşımda önemli bir hizmet sunacağını vurguladı ve seferlerin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise, ADARAY Kent İçi Banliyö Treni'nin şehre hayırlı olmasını dileyerek, bakanlık olarak "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Boyraz, demir yollarındaki gelişmelere dikkat çekerek, 2003'teki demir yolu hat uzunluğunun 10 bin 950 kilometre olduğunu ve bu rakamın günümüzde 13 bin 919 kilometreye ulaştığını belirtti.

ADARAY'ın Geleceği ve Uzatma Projeleri

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ADARAY ile ulaşım altyapısını güçlendirmek ve hattı Sapanca Kırkpınar'a kadar uzatmayı hedeflediklerini söyledi. Böylece hem trafik yoğunluğunu azaltmayı hem de ekonomiye katkı sunmayı planlıyorlar.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, bölgedeki ulaşımın daha konforlu hale geleceğine vurgu yaparak, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül de güzergahın uzatılması gerektiğini ifade etti.

ADARAY Hakkında Önemli Bilgiler

ADARAY, 750 kişilik yolcu kapasitesine sahip olup, Adapazarı ile Arifiye arasında 15 dakikada ulaşımı tamamlayacak. Günlük 42 sefer yaparak, sabah 06.35 ile akşam 22.55 saatleri arasında hizmet verecek olan ADARAY, tam kart ücreti 15 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca, engelli, şehit ve gazi yakınları ile 65 yaş üstü vatandaşlar ile eğitim gören öğrencilere de çeşitli indirimler uygulanacak.

Yeniden seferlerine başlayan ADARAY, Sakarya'nın ulaşımına büyük katkı sağlarken, bölgedeki sosyal yaşamı da canlandırmayı hedefliyor.

Sakarya'da 8 yıl önce seferlerine ara verilen ADARAY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden hizmete girdi. Adapazarı Tren Garı'nda düzenlenen törende Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konuşma yaptı.

Sakarya'da 8 yıl önce seferlerine ara verilen ADARAY, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yeniden hizmete girdi. Adapazarı Tren Garı'nda düzenlenen törende Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, konuşma yaptı.