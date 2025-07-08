Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere Suç Örgütü Soruşturmasında Serbest Bırakıldı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, suç örgütüne yönelik başlatılan bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Son gelişmelere göre, Tutdere, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, Tutdere'nin serbest bırakılmasının ardından soruşturmanın devam ettiğini ve gerekli incelemelerin sürdüğünü ifade ettiler. Belediye Başkanı'nın durumu, yerel halk ve siyasi çevreler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Adıyaman'da devam eden bu süreç, yerel yönetim ve kamu güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul merkezli 3 ayrı yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de arasında olduğu 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutdere hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.