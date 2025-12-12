DOLAR
Kepez'de 2 Kamyon Atık Toplandı: Şafak Mahallesi'nde Temizlik Operasyonu

Kepez Belediyesi, Şafak Mahallesi 4253 Sokak'taki müstakil ev çevresinden 2 kamyon çöp ve hurda topladı; 68 çöp ev temizliği gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:57
Belediye ekipleri alanda temizliği tamamladı

Antalya'da Kepez Belediyesi, ilçedeki bir müstakil evin çevresinde biriken atık ve hurda malzemelerin yarattığı çevre kirliliğine müdahale etti. Şafak Mahallesi 4253 Sokak adresindeki evin çevresinden, 2 kamyon dolusu çöp ve hurda malzeme toplandı.

Çalışmaya Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa katıldı. Alandan kullanım ömrünü tamamlamış eşyalar ve çeşitli atıklar kaldırıldı; temizlik sonrası alanın güvenliği sağlanarak çevredeki görüntü kirliliği giderildi.

Kepez Belediyesi yetkilileri, ilçede bugüne kadar 68 çöp ev temizliği gerçekleştirildiğini bildirdi.

İhbar hattı ve vatandaş katılımı

Vatandaşlardan gelen talepler ve ihbarlar, belediye tarafından WhatsApp ihbar hattı 0 555 07 07 07 ve 444 6 007 çağrı merkezi aracılığıyla alınmaya devam ediyor. Yapılan bildirimler değerlendirilerek kısa sürede müdahaleye dönüştürülüyor.

‘‘Çek Yaz Gönder, Kepez’i Sen Yönet’’ ile hızlı müdahale

Kepez Belediyesi, ihtiyaç ve talepleri en hızlı şekilde karşılamak amacıyla hayata geçirdiği "Çek Yaz Gönder, Kepez’i Sen Yönet" projesiyle ilçedeki temizlik hizmetlerini sürdürüyor. Bu sistem sayesinde vatandaşlar, mahallelerinde gördükleri eksiklikleri fotoğraf, video veya ses kaydı ile belediyeye iletebiliyor ve sorunların çözümü hızlandırılıyor.

