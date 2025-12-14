Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kayseri'de Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, kaldırıma çarpan otomobil yaklaşık 200 metre savrulup bir ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yan koltuktaki yolcu ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, Emre F. (21) yönetimindeki 06 FC 088 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç çevredeki levhaları devirdi ve yaklaşık 200 metre sürüklenerek bir ağaca çarptıktan sonra durabildi.

Kaza sonucu araç parçaları yola saçıldı; bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerde sürücü Emre F.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Müdahale ve Soruşturma

Kazada ağır yaralanan M.A. (21), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre F.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna sevk edildi. Otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

