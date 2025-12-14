DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.851.247,51 -0,14%

Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kayseri Melikgazi'de kaldırıma çarpan otomobil 200 metre savrularak ağaca çarptı; sürücü Emre F. hayatını kaybetti, yolcu M.A. ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 06:56
Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kayseri'de Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, kaldırıma çarpan otomobil yaklaşık 200 metre savrulup bir ağaca çarparak durdu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yan koltuktaki yolcu ağır yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, ilçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre, Emre F. (21) yönetimindeki 06 FC 088 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kaldırıma çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araç çevredeki levhaları devirdi ve yaklaşık 200 metre sürüklenerek bir ağaca çarptıktan sonra durabildi.

Kaza sonucu araç parçaları yola saçıldı; bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerde sürücü Emre F.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Müdahale ve Soruşturma

Kazada ağır yaralanan M.A. (21), olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre F.'nin cansız bedeni incelemelerin ardından hastane morguna sevk edildi. Otomobil olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KALDIRIMA...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KALDIRIMA ÇARPTIKTAN SONRA 200 METRE SAVRULUP, AĞACA ÇARPARAK DURABİLDİ. KAZADA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBEDERKEN, YAN KOLTUKTA OTURAN YOLCU AĞIR YARALANDI.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL, KALDIRIMA...

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bayburt’ta Özel Eğitim Öğrencileri Polisevinde Ağırlandı
2
Turuncu Kaplanlar Bayburt-Gümüşhane Yolunda Karla Mücadelesi
3
Tekirdağ Çorlu'da Feci Kaza: Motosiklet Yayanın Üzerine Düştü
4
DenizBank'ın 700 TL Fatura Desteği: Fatura Ödemekte Yeni Kolaylık
5
Necmeddin Bilal Erdoğan: Türkiye, satın alma gücüyle yıl sonunda dünya 11'incisi olacak
6
Aydın Efeler’de 11 Yaşındaki Ecem D. Parka Gitmedi: Arama Başlatıldı
7
Adana'da Otomobil Patladı: Sürücü İsmail Hakkı Doğan Hayatını Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama