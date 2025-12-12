Adıyaman Besni'de Eşini ve Bacanağını Öldüren Şahıs Tutuklandı
Olayın Detayları
Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen olayda, Ahmet A. adlı şahıs, Aşağısarhan Mahallesi’ndeki evinde 4 çocuk annesi eşi Selvi Sarı (35) ile bacanağı Muharrem Arslan (55)'ı tabancayla vurarak öldürdü.
Olay sonrası şahıs, bulundığı yerden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemelerde hayatını kaybedenlerin cenazelerini hastane morguna kaldırdı.
Yakalanma ve Hukuki Süreç
Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Ahmet A. Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
