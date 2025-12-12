DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,18 -0,05%
ALTIN
5.899,87 -0,82%
BITCOIN
3.865.050,9 1,1%

Adıyaman Besni'de Eşini ve Bacanağını Öldüren Şahıs Tutuklandı

Adıyaman Besni'de 4 çocuk annesi Selvi Sarı ve bacanağı Muharrem Arslan'ı öldüren Ahmet A., Gölbaşı'nda yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 21:04
Adıyaman Besni'de Eşini ve Bacanağını Öldüren Şahıs Tutuklandı

Adıyaman Besni'de Eşini ve Bacanağını Öldüren Şahıs Tutuklandı

Olayın Detayları

Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen olayda, Ahmet A. adlı şahıs, Aşağısarhan Mahallesi’ndeki evinde 4 çocuk annesi eşi Selvi Sarı (35) ile bacanağı Muharrem Arslan (55)'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Olay sonrası şahıs, bulundığı yerden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yapılan incelemelerde hayatını kaybedenlerin cenazelerini hastane morguna kaldırdı.

Yakalanma ve Hukuki Süreç

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Ahmet A. Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE EŞİNİ VE BACANAĞINI ÖLDÜREN ŞAHIS, YAKALANDI. BU KİŞİ HAYATINI...

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE EŞİNİ VE BACANAĞINI ÖLDÜREN ŞAHIS, YAKALANDI. BU KİŞİ HAYATINI KAYBEDEN SELVİ SARI

ADIYAMAN’IN BESNİ İLÇESİNDE EŞİNİ VE BACANAĞINI ÖLDÜREN ŞAHIS, YAKALANDI. BU KİŞİ KATİL ZANLISI...

İLGİLİ HABERLER

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB: SDG'nin Zaman Kazanma Çabaları Boşa Çıkıyor — Entegrasyon Tek Çare
2
Cevdet Yılmaz: Terörsüz Türkiye ile Kalıcı Huzur ve Güven
3
Mahmut Arslan: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan sağlıklı asgari ücret çıkmaz
4
Gürcistan’da Yakalanan Cinayet Zanlısı Tutuklandı: Samsun 2023 Vakasında Yeni Gelişme
5
Çamlıdere'de 4 Araç Kundaklandı: O Anlar Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'ya 50 bin metrekarelik Maşuk Kent Parkı
7
Bakan Uraloğlu, Bursa'daki Yangın Bölgesini Havadan İnceledi

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?