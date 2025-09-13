Adıyaman Besni'de uyuşturucu operasyonu: 5 bin 544 hap, 2 tutuklama

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen operasyonda 5 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi; K.A. ve K.A.A. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 09:54
Besni Narkotik ekipleri operasyon başlattı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 5 bin 544 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Çalışmayı yürüten Besni Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik takibi sürdürdü. Yapılan operasyon sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen K.A. ve K.A.A. isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada bulunan 5 bin 544 uyuşturucu hap, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların yargı sürecini başlattı. Nöbetçi hakimlikçe her iki zanlı da tutuklandı.

