Adıyaman'da 11 Gündür Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'da Kayıp Kadın İçin Arama Çalışmaları Gündemde

Adıyaman'da 11 gündür kayıp olan Nuriye Parmaksız'ı bulmak için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Gölbaşı ilçesinde kendisinden haber alınamayan Parmaksız için AFAD, jandarma ve gönüllü vatandaşların katılımıyla yürütülen çalışmalar, hayati önem taşıyor.

Arama Faaliyetleri ve Son Gelişmeler

En son Ozan köyü'nde güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüleriyle görülen Parmaksız için ekipler, arama faaliyetlerini Göksu Irmağı bölgesinde yoğunlaştırdı. Nuriye Parmaksız, 4 Ocak tarihinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Bölgedeki arama çalışmaları, kaybolan kadın ile ilgili herkesin ümitlerini tazelemek amacıyla büyük bir gayretle sürdürülüyor.