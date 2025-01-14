Adıyaman'da Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

Adıyaman'da Kasten Adam Öldürme Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Adıyaman'da, cinayetten 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.C.Y., valilik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre yakalandı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alitaşı Mahallesi'nde yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Emniyet Çalışmaları Sonucunda Yakalandı

Bu operasyon çerçevesinde ekipler, "kasten adam öldürme" suçundan aranan D.C.Y.'yi tespit edip yakaladı. D.C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.