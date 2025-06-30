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Adıyaman'da Cinayet Soruşturmasında 5 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 22:07
Adıyaman'da Cinayet Soruşturmasında 5 Şüpheli Tutuklandı

Adıyaman'da Cinayet Soruşturması derinleşiyor

Adıyaman'da 27 Haziran tarihinde meydana gelen cinayet olayı, Sümerevler Mahallesi'ndeki Eğriçay Parkı'nda yaşanan darp sonucu hayatını kaybeden Sinan Çelik ile ilgili yürütülen soruşturmayı hızlandırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde inceleme başlattı.

Şüpheliler Gözaltına Alındı

Soruşturma sürecinde yapılan detaylı araştırmalar ve delil toplama çalışmaları neticesinde, olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.G.S, E.S, M.İ.S, S.G, G.T. ve E.E. isimli 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Mahkeme Süreci ve Tutuklamalar

Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan M.G.S, E.S, M.İ.S, S.G. ve G.T., adliyeye sevk edildi. burada yapılan duruşmanın ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandılar. Diğer bir şüpheli E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu gelişmeler, Adıyaman'daki cinayet soruşturmasının seyrini etkilemeye devam ediyor ve olayla ilgili daha fazla bilginin paylaşılması bekleniyor.

Adıyaman'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına...

Adıyaman'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adıyaman'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına...

Adıyaman'da bir kişinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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