Adıyaman'da depremden hasar alan yapıların büyük çoğunluğu yıkıldı

Pazarcık ve Elbistan ilçelerinin merkez olduğu 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Adıyaman ve ilçelerinde "asrın felaketi"ne yol açtı. Depremler sonucu 5 bin 953 bin bina çöktü, 20 bin 201 bina da ağır hasar gördü. Yıkılan binaların enkazları, iş makineleri ve kamyonlarla şehir dışındaki alanlara naklediliyor ve burada ayrıştırma işlemi yapılıyor. Enkazda kalan araçlar ise toplama merkezlerinde sahiplerine veriliyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, şehrin "asrın felaketi"ni yaşayan iller arasında olduğunu belirtti. Varol, 8 bin 387 kişinin öldüğü, 17 bin 499 kişinin yaralı kurtarıldığı deprem sonrası kısa, orta ve uzun vadeli yapılması gerekenler için büyük bir çaba gösterildiğini ifade ederek, binlerce kişinin geçici barınma yerlerine, konteyner şehirlere yerleştirildiğini aktardı.

Varol, şehirde 26 bin konteyner bulunduğunu söyledi ve kalıcı konutların en kısa sürede tamamlanıp teslim edilmesi için çok çalıştıklarını ifade etti. Varol, bu doğrultuda yaklaşık 49 bin konutun yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

ADIYAMAN'DA HASARLI BİNALARIN YÜZDE 92'Sİ YIKILDI

Adıyaman'da 6 Şubat depremleri sonrası ağır hasarlı binaların yüzde 92'si yıkıldı. Vali Osman Varol, yıkım çalışmalarının son aşamada olduğunu, hukuki süreçleri devam eden ve orta hasarlı binaların da yakında yıkılacağını söyledi. Osman Varol açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Acil yıkılacak binaların tamamı yıkılmış ve enkazlar kaldırıldı. Sayıca çoğunlukta olan ve tehlike arz eden binaların yıkım sürecinde de artık son aşamaya geldik. Bina sayısı olarak oranımız yüzde 92'lerde. Metrekare olarak bakarsak yüzde 95 civarındayız. Kalan binalarımızın da tamamı, vatandaşlarımızın mahkemeye başvurduğu, hukuki süreçleri devam eden binalar. Bununla ilgili idare mahkemelerinden kararlar geldikçe de eğer vatandaş haklı bulunup binanın hasar durumu düşürülüyorsa bırakıyoruz, onaylanıyorsa da yıkıma devam ediyoruz. Tabii daha sonrasında orta hasarlarla ilgili de bir karar alındı. Bu karar doğrultusunda da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşın onarmak istemediği binalarla ilgili de onların yıkımlarını yakın zamanda inşallah tamamlamış olacağız."