Adıyaman'da Depremzede Kadınların Hazırladığı '4.17' Belgeseli Gala Gecesi Düzenlendi

Adıyaman'da '4.17' Belgeseli Galaya Ev Sahipliği Yaptı

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından depremzede kadınların hazırladığı '4.17 Belgeseli'nin galası Adıyaman'da gerçekleştirildi. Bu proje, Adıyaman Belediyesinin deprem sonrası farkındalık oluşturma çabaları kapsamında hayata geçirildi.

Proje Koordinatörü Selma Kara'nın Açıklamaları

Proje koordinatörü Selma Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 kadının eğitim sürecinde sosyal iyileşmenin sağlandığını belirtti. Kara, "Her biri deprem yaşamış ve travma deneyimlemiş bireylerdi. Eğitime katılan akademisyenler, burada daha fazla verim aldıklarını ifade ettiler. Belgesel, onların bir iyileşme aracı oldu" diye ifade etti.

Belgeselin Hedefleri ve İçeriği

Galada gerçekleştirilen belgesel, kadınların sanatla kendilerini ifade etmelerini, toplumsal hafızayı güçlendirmeyi ve deprem sonrası iyileşme sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Selma Kara, "Eğitimler sonrası kadınlarımız, daha önce sadece cep telefonları düzeyinde bir ilişki kurdukları kamera ile profesyonel olmasa da daha üst bir düzeye ulaşmayı başardılar" dedi.

Eğitim ve Sosyal İyileşme Süreci

Proje, uzmanlar tarafından kamera kullanımı, kurgu, montaj ve fotoğrafçılık gibi konularda eğitim alan 19 kadına odaklandı. Katılımcılardan Kübra Ayhan, aldıkları eğitimin, eğitim alan kadınlarla birlikte üniversite düzeyinde olduğunu belirterek, "Sanatın herkese farklı bir noktadan ulaşabileceği çok büyük bir gerçek. Belgeselimiz, bu süreçte yaşananları ve kadınların sesini duyurmayı hedefliyor" dedi.

Gala Katılımcıları

Belgeselin galasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gibi önemli isimlerin yanı sıra birçok vatandaş katıldı. Projenin müziği de kadınlar tarafından bestelendi ve seslendirildi.

Sosyal Etki ve Devam Projeleri

Selma Kara, sanatın sosyal iyileşme alanında önemli bir rol oynadığını vurguladı ve belgesel atölyesinin devam etmesini umduklarını belirtti. "Eğitim alan kadınlarımız, yaşadıkları acıları daha profesyonel bir bakış açısıyla değerlendirmeye başladılar" dedi.

Adıyaman Belediyesi'nin 6 Şubat 2023 depremlerine dikkat çekmek için yürüttüğü proje kapsamında hazırlanan "4.17 Belgesel Film Atölyesi"nin galası depremin yıl dönümüne özel Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Depremin ikinci yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda yapılan atölyede, Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen, Öğr. Gör. İshak Ayvaz, Öğr. Gör. Uğur Aydın, Öğr. Gör. Veysel Akşahin ve fotoğraf sanatçısı Mullacan Bağdaş eğitmen olarak yer alırken, sinema yazarı Burçak Evren ise projenin danışmanlığını üstlendi.

Adıyaman Belediyesi'nin 6 Şubat 2023 depremlerine dikkat çekmek için yürüttüğü proje kapsamında hazırlanan "4.17 Belgesel Film Atölyesi"nin galası depremin yıl dönümüne özel Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda yapıldı. Depremin ikinci yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Konferans Salonu'nda yapılan atölyede, Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen, Öğr. Gör. İshak Ayvaz, Öğr. Gör. Uğur Aydın, Öğr. Gör. Veysel Akşahin ve fotoğraf sanatçısı Mullacan Bağdaş eğitmen olarak yer alırken, sinema yazarı Burçak Evren ise projenin danışmanlığını üstlendi.